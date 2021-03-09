Семья погибла в провалившейся под лед машине в Приморье

Приморском крае семья из пяти человек погибла в провалившейся под лед машине. Автомобиль Nissan Datsun, в котором находились в том числе и три ребенка, ушел под воду на реке Раздольная в районе поселка Тавричанка.

Как уточняется, позднее на берегу было обнаружено тело женщины. По предварительным данным, она смогла выбраться из тонущей иномарки, но замерла. Тела детей в возрасте от 7 до 14 лет уже извлекли из воды. Ведутся поиски отца семейства.

К месту происшествия прибыли спасатели, следственно-оперативная группа полиции, а также прокурор района.