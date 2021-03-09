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Экс-силовики предсказали крах воровской империи в России 

Ura.Ru 22 минуты назад
Воровской империи предрекли крах
Фото: РИА Новости
Нарушение воровских принципов и ужесточение законодательства в сфере борьбы с оргпреступностью в конечном итоге приведут к полному исчезновению в стране криминальных авторитетов. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился криминалист, полковник милиции в отставке Михаил Игнатов.

«По большому счету, со временем институт воров в законе просто сойдет на нет. Понятия сейчас уже мало кто соблюдает. Да и благодаря принятию в уголовный кодекс новой статьи «За занятие высшего положения в преступной иерархии», этот институт полностью отомрет», — заявил Игнатов.

Криминалист добавил, что в последние годы авторитеты стали пренебрегать правилами негласного воровского кодекса. Они открывают свой бизнес, заводят семьи, негативно относятся к пребыванию в местах лишения свободы. По словам Игнатова, слово «вор» уже потеряло свой изначальный смысл.
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Согласен с Игнатовым и другой собеседник URA.RU близкий к силовым ведомствам. «Сейчас уже можно открыто говорить о деградации в стране такого явления, как воры в законе. Преступный мир расколот, не консолидирован. Можно сказать потерян. Видеозаписи оперов с „отказниками“ (видео, на которых воры в законе в отделениях публично отказываются от своих титулов) вы уже видели. Это нонсенс же», — отметил экс-силовик. По его словам, не последнюю роль в ослаблении воровского института сыграло и ужесточение законодательства и появление «антиворовской» статьи.
Про раскол российского института воров в законе ранее в разговоре с URA.RU заявлял журналист-знаток тюремной культуры, консультант сериалов «Боец» и «Зона» Александр Сидоров (Фима Жиганец). По его словам, вся эта система посыпалась из-разделения между авторитетами сфер влияния и создания этнических группировок.
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Комментарии 19
Происшествия , Михаил Игнатов , Александр Сидоров
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