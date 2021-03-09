Воровской империи предрекли крах

Нарушение воровских принципов и ужесточение законодательства в сфере борьбы с оргпреступностью в конечном итоге приведут к полному исчезновению в стране криминальных авторитетов. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился криминалист, полковник милиции в отставке Михаил Игнатов

«По большому счету, со временем институт воров в законе просто сойдет на нет. Понятия сейчас уже мало кто соблюдает. Да и благодаря принятию в уголовный кодекс новой статьи «За занятие высшего положения в преступной иерархии», этот институт полностью отомрет», — заявил Игнатов.

Криминалист добавил, что в последние годы авторитеты стали пренебрегать правилами негласного воровского кодекса. Они открывают свой бизнес, заводят семьи, негативно относятся к пребыванию в местах лишения свободы. По словам Игнатова, слово «вор» уже потеряло свой изначальный смысл.

Согласен с Игнатовым и другой собеседник URA.RU близкий к силовым ведомствам. «Сейчас уже можно открыто говорить о деградации в стране такого явления, как воры в законе. Преступный мир расколот, не консолидирован. Можно сказать потерян. Видеозаписи оперов с „отказниками“ (видео, на которых воры в законе в отделениях публично отказываются от своих титулов) вы уже видели. Это нонсенс же», — отметил экс-силовик. По его словам, не последнюю роль в ослаблении воровского института сыграло и ужесточение законодательства и появление «антиворовской» статьи.