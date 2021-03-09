Гаишник до смерти забил своего 6-летнего сына

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Москва

Появилось видео с места убийства полицейским 6-летнего сына 

Алевтина Жаркова 22 минуты назад
В ночь на 8 марта полицейский в Москве до смерти забил своего шестилетнего сына. Как сообщают соседи, 40-летний инспектор ДПС с криками выбежал на лестничную клетку с окровавленным ребенком на руках. Они вызвали экстренные службы, но врачи лишь констатировали смерть мальчика. Сам мужчина был задержан, в момент совершения преступления он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Как стало известно СМИ, неделю назад работник правоохранительных органов поссорился со своей супругой, она уехала от него, оставив малолетнего сына отцу. В квартире был найден рисунок мальчика для матери на 8 Марта.
По факту убийства ребенка возбуждено уголовное дело.
Происшествия , Видео , Криминал , ГИБДД , МВД
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