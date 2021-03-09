Семья погибла в провалившемся под лед автомобиле

Семья из пяти человек, включая трех детей, по предварительным данным, на автомобиле провалилась под лед на реке в Приморье и утонула, сообщил РИА Новости представитель краевой прокуратуры.
"Прокуратура организовала проверку в связи с гибелью семьи, включая трех детей, утонувших вместе с автомобилем в реке Раздольная недалеко от поселка Тавричанка в Надеждинском районе", — сказал собеседник.
По его словам, предварительно, погибли 5 человек. Тела двух — матери и сына — водолазы уже достали из воды.
В прокуратуре отметили, что на место происшествия выехал прокурор района. Одновременно прокуроры проверят достаточность принятия мер профилактического характера органом местного самоуправления. Взят на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту произошедшего.
В пресс-службе отдела МВД России по городу Уссурийску РИА Новости рассказали, что в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о пропаже двух взрослых и троих несовершеннолетних, которые вместе на Nissan Datsun выехали из Уссурийска в направлении поселка Тавричанка Надежинского района на рыбалку и до настоящего времени не вернулись.
"Установлено, что транспортное средство ушло под воду. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции, сотрудники МЧС. В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего", — отметили в полиции.