10 человек упали с балкона во время драки со священниками

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Москва

Драка с падением людей с балкона в грузинской епархии попала на видео 

Алевтина Жаркова 32 минуты назад
6 человек пострадали в Грузии во время потасовки между священниками и прихожанами. В грузинском городе Мартвили в ходе массового конфликта 10 человек упали с балкона.
Инцидент произошел 8 марта, когда прихожане пришли на встречу с митрополитом Чкондидским Стефаном и потребовали отменить запрет на богослужения двум представителям епархии. После словесных препирательств в помещении возникла драка, которая продолжилась на балконе. Однако опоры не выдержали и люди упали вниз.
Видео происшествия публикует издание Life. Сообщается, что всех пострадавших, среди них были и журналисты, доставили в больницу.
Происшествия , Видео , В мире
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