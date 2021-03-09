10 человек упали с балкона во время драки со священниками

6 человек пострадали в Грузии во время потасовки между священниками и прихожанами. В грузинском городе Мартвили в ходе массового конфликта 10 человек упали с балкона.

Инцидент произошел 8 марта, когда прихожане пришли на встречу с митрополитом Чкондидским Стефаном и потребовали отменить запрет на богослужения двум представителям епархии. После словесных препирательств в помещении возникла драка, которая продолжилась на балконе. Однако опоры не выдержали и люди упали вниз.

Видео происшествия публикует издание Life. Сообщается, что всех пострадавших, среди них были и журналисты, доставили в больницу.