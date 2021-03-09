Школьник случайно взорвал самодельную бомбу в классе 

Ученик одной из школ в США взорвал бомбу в классе. Об этом сообщает пресс-служба полиции штата Мичиган.

On 3/08/2021 at 8:52 AM Newaygo Police Department Officers were dispatched to the Newaygo High School for an explosion inside a classroom. Preliminary investigation has determined that a 16-year-old student accidently detonated a homemade explosive device he brought— @MSPWestMI (@mspwestmi) March 8, 2021 Согласно предварительной информации, вчера в 8:52 по местному времени в одном из классов в средней школе города Ньюейго 16-летний ученик случайно привел в действие самодельное взрывное устройство, которое принес с собой.

В результате взрыва он получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован. Четыре его одноклассника обратились в больницу с легкими травмами. Также за медицинской помощью обратился учитель.

После инцидента администрация школы сообщила о произошедшем в экстренные службы. Их сотрудники эвакуировали школу и закрыли все остальные школы округа Ньюейго в соответствии с планом действий округа в чрезвычайных ситуациях до получения информации об отсутствии дальнейших угроз для учащихся. В настоящее время сотрудники полиции ведут расследование по факту взрыва.