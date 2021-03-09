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Москва

Школьник случайно взорвал самодельную бомбу в классе 

Артём Кульша 53 минуты назад
Ученик одной из школ в США взорвал бомбу в классе. Об этом сообщает пресс-служба полиции штата Мичиган.
Согласно предварительной информации, вчера в 8:52 по местному времени в одном из классов в средней школе города Ньюейго 16-летний ученик случайно привел в действие самодельное взрывное устройство, которое принес с собой.
В результате взрыва он получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован. Четыре его одноклассника обратились в больницу с легкими травмами. Также за медицинской помощью обратился учитель.
После инцидента администрация школы сообщила о произошедшем в экстренные службы. Их сотрудники эвакуировали школу и закрыли все остальные школы округа Ньюейго в соответствии с планом действий округа в чрезвычайных ситуациях до получения информации об отсутствии дальнейших угроз для учащихся. В настоящее время сотрудники полиции ведут расследование по факту взрыва.
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Происшествия , Видео , В мире
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