Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Опубликовано видео с места взрыва бомбы школьником в США 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В США школьник принес на урок самодельное взрывное устройство. 16-летний житель штата Мичиган пришел в учебное заведение с бомбой и случайно ее взорвал, в результате чего сам подросток получил ранения средней тяжести и был госпитализирован. Еще несколько учащихся школы с более легкими травмами обратились за медицинской помощью.
Ранее сообщалось, что российский подросток в Пермском крае признался в убийстве своей семьи. Молодой человек убил свою мать, отца и 12-летнюю сестру из-за семейных конфликтов.
Происшествия , Видео , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Гаишник до смерти забил своего 6-летнего сына
01:48
Гаишник до смерти забил своего 6-летнего сына
Происшествия Криминал
10 человек упали с балкона во время драки со священниками
00:48
10 человек упали с балкона во время драки со священниками
Происшествия В мире
Подросток случайно взорвал самодельную бомбу в школе
00:19
Подросток случайно взорвал самодельную бомбу в школе
Происшествия США
Ребенка ударило током в московском ТЦ
03:21
Ребенка ударило током в московском ТЦ
Происшествия Новости Москвы
Погоню за пьяным водителем в Башкирии показали на видео
01:08
Погоню за пьяным водителем в Башкирии показали на видео
Происшествия
Опубликовано видео драки в новосибирском баре
01:00
Опубликовано видео драки в новосибирском баре
Происшествия
Опубликовано видео смертельной аварии в Краснодарском крае
00:07
Опубликовано видео смертельной аварии в Краснодарском крае
Происшествия
Появилось видео аварии с семью погибшими под Самарой
00:14
Появилось видео аварии с семью погибшими под Самарой
Происшествия
«Митсубиси» сбил девушку и попал на видео
00:27
«Митсубиси» сбил девушку и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео разбойного нападения на АЗС в Ленобласти
01:08
Опубликовано видео разбойного нападения на АЗС в Ленобласти
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение