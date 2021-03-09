Подросток случайно взорвал самодельную бомбу в школе

В США школьник принес на урок самодельное взрывное устройство. 16-летний житель штата Мичиган пришел в учебное заведение с бомбой и случайно ее взорвал, в результате чего сам подросток получил ранения средней тяжести и был госпитализирован. Еще несколько учащихся школы с более легкими травмами обратились за медицинской помощью.
Ранее сообщалось, что российский подросток в Пермском крае признался в убийстве своей семьи. Молодой человек убил свою мать, отца и 12-летнюю сестру из-за семейных конфликтов.