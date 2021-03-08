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В Москве трактор насмерть задавил женщину на тротуаре 

Мослента 1 час назад
Трактор задавил женщину на тротуаре в Москве
Фото: mobrep.ru
На проспекте Мира в Москве трактор насмерть задавил женщину, которая шла по тротуару. Семья жертвы планирует подать в суд на ГБУ «Автомобильные дороги», которому принадлежал трактор, написал ее зять в Facebook.
Он пояснил, что организация уборки снега с помощью трактора очень опасна. Это транспортное средство имеет только зеркала заднего вида, которые часто оказываются залеплены снегом, а чистить рабочим их некогда.
При этом даже если зеркала чистые, у трактора все равно остается большая «слепая зона». Чтобы обезопасить уборку, на транспортном средстве следует устанавливать камеру заднего вида и сигнальные огни, а также огораживать зону уборки.
Именно потому, что этого сделано не было, семья погибшей решила подать на организацию в суд. Зятьв женщины отметил, что ему жаль водителя, который приехал в Москву из Волгоградской области, имеет семью и четверых детей, при этом стаж водителя составляет более 40 лет.

«Берегите себя! Пока не изменился подход, советую всем сторониться этих тракторов и обходить их как можно дальше. И предупредите пожилых, знакомых и детей, особенно молодежь, которая в наушниках и может так же не услышать никакого звукового сигнала трактора с "мертвой зоной"», — написал родственник погибшей.

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Происшествия , Волгоградская Область , Москва
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