Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Прокуратура начала проверку после того, как ребенка ударило током в ТЦ Москвы 

РИАМО 23 минуты назад
Девочка получила удар током в торговом центре в Москве
Фото: depositphotos.com
Столичная прокуратура инициировала проверку после инцидента с ребенком в торговом центре на проспекте Мира в Москве, сообщает пресс-службы прокуратуры города.

«По предварительной информации, 8 марта 2021 года малолетняя 2017 года рождения, находясь около фудкорта в торговом центре на проспекте Мира, наступила на оголенный электропровод», — говорится в сообщении.

Девочке потребовалась госпитализация в медицинское учреждение.
Проводить проверку по данному факту будет Бабушкинская межрайонная прокуратура. В ходе проведения проверочных мероприятий установят все обстоятельства и причины произошедшего.
Кроме того, прокуратура даст оценку соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.
По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Видео дня. Взрыв газа обрушил жилой дом под Серпуховом
РИАМО: последние новости
Бастрыкин взял на личный контроль дело об убийстве в Ликино‑Дулеве Бастрыкин взял на личный контроль дело об убийстве в Ликино‑Дулеве Более 157 млн руб похитили из банка в центре Москвы Более 157 млн руб похитили из банка в центре Москвы Ребенок получил травмы после падения с лыжного подъемника в Подмосковье Ребенок получил травмы после падения с лыжного подъемника в Подмосковье
Происшествия , Генпрокуратура РФ , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Погоню за пьяным водителем в Башкирии показали на видео
01:08
Погоню за пьяным водителем в Башкирии показали на видео
Происшествия
Опубликовано видео драки в новосибирском баре
01:00
Опубликовано видео драки в новосибирском баре
Происшествия
Опубликовано видео смертельной аварии в Краснодарском крае
00:07
Опубликовано видео смертельной аварии в Краснодарском крае
Происшествия
Появилось видео аварии с семью погибшими под Самарой
00:14
Появилось видео аварии с семью погибшими под Самарой
Происшествия
«Митсубиси» сбил девушку и попал на видео
00:27
«Митсубиси» сбил девушку и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео разбойного нападения на АЗС в Ленобласти
01:08
Опубликовано видео разбойного нападения на АЗС в Ленобласти
Происшествия
Юные хоккеисты устроили массовую драку во время матча и попали на видео
00:47
Юные хоккеисты устроили массовую драку во время матча и попали на видео
Происшествия
Акцию в честь 8 марта в Москве сняли на видео
03:19
Акцию в честь 8 марта в Москве сняли на видео
Новости Москвы Общество
Российский губернатор впервые испек блины и показал процесс на видео
02:59
Российский губернатор впервые испек блины и показал процесс на видео
Общество
Россиянка рассказала на видео об инсценированном ради внимания мужа ограблении
00:33
Россиянка рассказала на видео об инсценированном ради внимания мужа ограблении
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение