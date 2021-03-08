СК: скопинский маньяк готовил жертв к смерти 

Виктор Мохов , отбывший наказание за похищение и изнасилование двух школьниц, которых удерживал на протяжении четырёх лет, собирался убить своих жертв, заявил в эфире телеканала «Россия 24» следователь Дмитрий Плоткин. Маньяк относился к своей преступной деятельности философски.

Мохов похитил двух юных девушек в Скопино в 2000 году, когда обе возвращались с дискотеки. На четыре последующих года он запер их в подвале в своём гараже. Он систематически избивал девушек, насиловал их. Одна из пленниц родила маньяку двух сыновей, от которых он избавился, подкинув в жилые дома, третий ребенок от Мохова родился мертвым. Девушкам удалось вырваться на свободу в 2004 году, передав записку о себе в аудиокассете.

Следователь Дмитрий Плоткин, ведший дело Мохова, завил журналистам, что маньяк не планировал отпускать своих жертв на свободу. По его словам, насильник готовился к убийству школьниц, называл их кроликами, обещал закопать их тела так, что их никто не найдет. Мотив своей преступной жизни Мохов однажды объяснил в записке. Он отметил, что стареющие животные молодеют, когда общаются с более молодыми особями.

«То же и люди», — отметил маньяк.

Как сообщал «Рамблер», автор Telegram-канала «Честный детектив» написал, что Виктор Мохов благодаря желтой журналистике стал «звездой» и получил гонорар в 1 млн 500 тысяч рублей. Деньги маньяку заплатил федеральный телеканал, который снял ток-шоу с участием Мохова, но не выпустил его в эфир из-за возникшего скандала. Еще 350 тысяч рублей маньяк получил, якобы дав интервью журналистам в отеле в Скопино.