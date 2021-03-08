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Россиянин убил соседа по общежитию из-за ботинок 

Свободная пресса 38 минут назад
Россиянин убил соседа по общежитию из-за ботинок
Фото: РИА Новости
Россиянин обвиняется в убийстве соседа по общежитию из-за ботинок.
Как сообщает Лента.ру, по версии следствия, 67-летний мужчина пришел к своему 51-летнему соседу и обвинил его в краже ботинок. Накануне тот приходил к нему в комнату, после чего была обнаружена пропажа.
Мужчина потребовал вернуть обувь, между ними началась ссора, в ходе которой сосед ударил обвиняемого кулаком. В ответ тот нанес ему удар ножом, который прятал в рукаве, вытер оружие об его одежду и ушел. Мужчина скончался в больнице.
Ранее "СП" писала о тройном убийстве на Ямале. Пьяный местный житель зарезал собутыльников.
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