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Не менее трех полицейских пострадали при попытке остановить вечеринку в США 

News.ru 1 час назад
Полицейские пострадали при попытке пресечь вечеринку в США
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В США при попытке пресечь проходившую возле одного из кампусов Колорадского университета вечеринку травмы получили по меньшей мере трое полицейских. на мероприятии присутствовало более 800 человек. Об этом сообщает местная полиция в Twitter.
Инцидент произошёл в районе Юниверсити-Хилл, рядом с флагманским кампусом университета. Полиция получила сообщение о вечеринке и выехала на место.
По данным газеты The New York Times, большинство участников мероприятия нарушали правила социального дистанцирования и обходились без средств индивидуальной защиты. Полиция попыталась разогнать вечеринку, в ответ ан них посыпались камни и бутылки.
В результате трое офицеров получили лёгкие травмы.
В настоящее время никто из участников вечеринки не арестован. Правоохранители изучают данные камер видеонаблюдения, чтобы выявить нарушителей.
В администрации университета сообщили, что им известно о вечеринке и насилии студентов над полицией.

Мы осуждаем такое поведение, — говорится в заявлении учебного заведения.

Ране стало известно, что один человек погиб при стрельбе на месте гибели афроамериканца Флойда. Об этом писал NEWS.ru.
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Происшествия , США
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