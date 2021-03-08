Полицейские пострадали при попытке пресечь вечеринку в США

Все новости на карте

США при попытке пресечь проходившую возле одного из кампусов Колорадского университета вечеринку травмы получили по меньшей мере трое полицейских. на мероприятии присутствовало более 800 человек. Об этом сообщает местная полиция в Twitter.

Инцидент произошёл в районе Юниверсити-Хилл, рядом с флагманским кампусом университета. Полиция получила сообщение о вечеринке и выехала на место.

По данным газеты The New York Times, большинство участников мероприятия нарушали правила социального дистанцирования и обходились без средств индивидуальной защиты. Полиция попыталась разогнать вечеринку, в ответ ан них посыпались камни и бутылки.

В результате трое офицеров получили лёгкие травмы.

В настоящее время никто из участников вечеринки не арестован. Правоохранители изучают данные камер видеонаблюдения, чтобы выявить нарушителей.

В администрации университета сообщили, что им известно о вечеринке и насилии студентов над полицией.

Мы осуждаем такое поведение, — говорится в заявлении учебного заведения.

Ране стало известно, что один человек погиб при стрельбе на месте гибели афроамериканца Флойда. Об этом писал NEWS.ru.