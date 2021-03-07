Свора бездомных собак покусала четырехлетнюю россиянку 

Республике Коми возбудили уголовное дело после нападения своры бездомных собак на четырехлетнюю девочку, ребенок госпитализирован и проходит лечение в больнице. Об этом сообщается на сайте СК СК по региону.

Инцидент произошел в городе Печора 27 февраля. По данным следствия, на маленькую россиянку напала свора собак возле дома на улице Восточной. Девочка получила рваные ран в области головы, лица и ног.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». В настоящее время следователи устанавливают причины, обстоятельства произошедшего, а также определяют виновных, которые ненадлежащим образом выполняли функции по организации отлова животных без владельцев, а также оказанию таких услуг.