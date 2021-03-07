Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Свора бездомных собак покусала четырехлетнюю россиянку 

Lenta.ru 19 минут назад
Свора бездомных собак покусала четырехлетнюю россиянку
Фото: РИА Новости
В Республике Коми возбудили уголовное дело после нападения своры бездомных собак на четырехлетнюю девочку, ребенок госпитализирован и проходит лечение в больнице. Об этом сообщается на сайте СК СК по региону.
Инцидент произошел в городе Печора 27 февраля. По данным следствия, на маленькую россиянку напала свора собак возле дома на улице Восточной. Девочка получила рваные ран в области головы, лица и ног.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». В настоящее время следователи устанавливают причины, обстоятельства произошедшего, а также определяют виновных, которые ненадлежащим образом выполняли функции по организации отлова животных без владельцев, а также оказанию таких услуг.
В феврале мэр Салехарда Алексей Титовский спас женщину и ее дочь от двух агрессивных бродячих собак. Они напали на нее с ребенком после выхода из дома и не давали перейти дорогу. Никто из прохожих не остановился и не помог отогнать собак. Мать и дочь решили скрыться от животных в магазине, когда появился Титовский, который перевел напуганных людей через дорогу.
Видео дня. Жертва скопинского маньяка про его освобождение и новый фонд помощи
Последние новости
Вертолет с российскими военными специалистами разбился в ЦАР Вертолет с российскими военными специалистами разбился в ЦАР Алиханов ответил описавшему войну с НАТО за Калининград польскому генералу Алиханов ответил описавшему войну с НАТО за Калининград польскому генералу Ян нокаутировал Стерлинга запрещенным ударом и лишился пояса UFC Ян нокаутировал Стерлинга запрещенным ударом и лишился пояса UFC
Комментарии
Происшествия , Алексей Титовский , Печора , Республика Коми
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео с привязанной к креслу в самолете неадекватной пассажиркой
00:57
Опубликовано видео с привязанной к креслу в самолете неадекватной пассажиркой
Общество Происшествия
Пушку российского Су-57 испытали на видео
00:08
Пушку российского Су-57 испытали на видео
Наука и техника
Бэнкси опубликовал видео создания граффити на стене тюрьмы
02:53
Бэнкси опубликовал видео создания граффити на стене тюрьмы
В мире
Поздравление сотрудников МВД с наступающим 8 марта сняли на видео
00:33
Поздравление сотрудников МВД с наступающим 8 марта сняли на видео
Новости Москвы Общество
Остатки бункера скопинского маньяка для его жертв показали на видео
01:20
Остатки бункера скопинского маньяка для его жертв показали на видео
Криминал Происшествия
Переворот Мерседеса в Петербурге показали на видео
01:06
Переворот Мерседеса в Петербурге показали на видео
Происшествия
Пьяный мужчина устроил пожар в стрип-клубе и попал на видео
00:43
Пьяный мужчина устроил пожар в стрип-клубе и попал на видео
Пожары Происшествия
Пожар на Оби сняли на видео
00:35
Пожар на Оби сняли на видео
Пожары Происшествия
Момент ДТП с «Газелью» и иномаркой попал на видео
00:31
Момент ДТП с «Газелью» и иномаркой попал на видео
Происшествия
Жители российского города подрались из-за скидок и попали на видео
00:22
Жители российского города подрались из-за скидок и попали на видео
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение