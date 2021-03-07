Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Задержан подозреваемый в убийстве женщины и троих детей в Подмосковье 

ТАСС и ещё 11 23 минуты назад
Подозреваемый в массовом убийстве в Подмосковье задержан
Фото: ТК 112
Задержан подозреваемый в убийстве женщины и трех ее внуков в Ликино-Дулеве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"По подозрению в убийстве бабушки и трех ее внуков задержан сын убитой. Он находится в неадекватном состоянии", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, мать погибших детей оставила их утром с бабушкой и уехала. По возвращении вечером женщина не могла открыть входную дверь и вызвала полицию и спасателей. Вскрыв дверь, они обнаружили тела детей с ножевыми ранениями и их бабушки. По данным источника, младшим детям два и три года.
Женщину с тремя детьми убили в Подмосковье
Как сообщила ТАСС представитель прокуратуры Московской области Наталья Григорьева, по указанию исполняющего обязанности прокурора региона Андрея Ганцева для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехали зампрокурора области Олег Черсков и Орехово-Зуевский городской прокурор Владимир Бусыгин.
Видео дня. Жертва скопинского маньяка про его освобождение и новый фонд помощи
ТАСС: последние новости
Пропавший в Москве художник Сергей Аверьянов нашелся Пропавший в Москве художник Сергей Аверьянов нашелся В Москве выявили еще четыре факта кражи денег из банковских ячеек на 157 млн рублей В Москве выявили еще четыре факта кражи денег из банковских ячеек на 157 млн рублей Дело экс-помощника полпреда в УрФО Воробьева о госизмене дошло до суда Дело экс-помощника полпреда в УрФО Воробьева о госизмене дошло до суда
Комментарии 7
Происшествия , Владимир Бусыгин , Олег Черсков , МВД , Ликино-Дулево , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео с привязанной к креслу в самолете неадекватной пассажиркой
00:57
Опубликовано видео с привязанной к креслу в самолете неадекватной пассажиркой
Общество Происшествия
Пушку российского Су-57 испытали на видео
00:08
Пушку российского Су-57 испытали на видео
Наука и техника
Бэнкси опубликовал видео создания граффити на стене тюрьмы
02:53
Бэнкси опубликовал видео создания граффити на стене тюрьмы
В мире
Поздравление сотрудников МВД с наступающим 8 марта сняли на видео
00:33
Поздравление сотрудников МВД с наступающим 8 марта сняли на видео
Новости Москвы Общество
Остатки бункера скопинского маньяка для его жертв показали на видео
01:20
Остатки бункера скопинского маньяка для его жертв показали на видео
Криминал Происшествия
Переворот Мерседеса в Петербурге показали на видео
01:06
Переворот Мерседеса в Петербурге показали на видео
Происшествия
Пьяный мужчина устроил пожар в стрип-клубе и попал на видео
00:43
Пьяный мужчина устроил пожар в стрип-клубе и попал на видео
Пожары Происшествия
Пожар на Оби сняли на видео
00:35
Пожар на Оби сняли на видео
Пожары Происшествия
Момент ДТП с «Газелью» и иномаркой попал на видео
00:31
Момент ДТП с «Газелью» и иномаркой попал на видео
Происшествия
Жители российского города подрались из-за скидок и попали на видео
00:22
Жители российского города подрались из-за скидок и попали на видео
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение