Подозреваемый в массовом убийстве в Подмосковье задержан

Задержан подозреваемый в убийстве женщины и трех ее внуков в Ликино-Дулеве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"По подозрению в убийстве бабушки и трех ее внуков задержан сын убитой. Он находится в неадекватном состоянии", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, мать погибших детей оставила их утром с бабушкой и уехала. По возвращении вечером женщина не могла открыть входную дверь и вызвала полицию и спасателей. Вскрыв дверь, они обнаружили тела детей с ножевыми ранениями и их бабушки. По данным источника, младшим детям два и три года.