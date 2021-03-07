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Москва

СМИ сообщили о массовом убийстве в Московской области 

Говорит Москва 36 минут назад
Женщину с тремя детьми убили в Подмосковье
Фото: depositphotos.com
По информации Telegram-канала 112, в Ликино-Дулёве найдены тела четырёх человек — матери и её детей.
По предварительной версии, семью убил племянник женщины.
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