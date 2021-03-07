«Она умирала минут пять»: наркоман из Новосибирска зарезал подругу 

Девятнадцатилетний наркоман из Новосибирска в деталях рассказал о «сюре»: тупым ножом он убивал девушку, которая пыталась его обнять.

Следствие выяснило, что задержанный за убийство 17-летней рассказал об убийстве в послании, отправленном другой подруге. Он написал, что зарезал человека из-за денег, которые были нужны на наркотики.

«Я убил человека. Она умирала минут пять. Нож тупой был. Мне очень жалко ее мать. Это уже второй мертвый ребенок. Сначала она говорила не надо. Просто представь, насколько это сюр. Посреди комнаты лежит труп. Я еще некоторые моменты могу рассказать. Она пытается меня обнять, а у меня за пледом нож спрятан», — говорится в переписке, которую публикует РЕН ТВ.

Убийца признался, что наркотики полностью его разрушили. Также он обещал покончить с собой.

«Не повторяй моих ошибок. И вот теперь прощай. Я тебя очень любил как подругу. Но сейчас правда другого пути нет», — добавил он.

Ранее «Рамблер» сообщал, что тело девушки, искромсанное ножом, нашли 7 марта в квартире на улице Кошурникова. Она погибла в день своего рождения.

По предварительной версии, сожитель несовершеннолетней убил ее, забрал деньги и уехал к подруге в Кемерово. Та узнала о преступлении и сообщила в полицию. Подозреваемого задержали в торговом центре.