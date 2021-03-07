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Зампрокурора Таганрога задержали при получении взятки 

News.ru и ещё 7 8 часов назад
Зампрокурора Таганрога задержали при получении взятки
Фото: rostov.sledcom.ru
На зампрокурора Таганрога Ростовской области, подозреваемого в получении взятки, возбудили уголовное дело. Его задержали вместе с подельником сразу после получения 100 тысяч рублей.

6 марта сотрудник прокуратуры получил через посредника взятку в сумме 100 тысяч рублей за содействие в непривлечении к установленной законом ответственности предпринимателя по результатам проверки, проводимой прокуратурой Таганрога, — сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.

Зампрокурора Таганрога в последнее время исполнял обязанности прокурора Пролетарского района Ростовской области. Дело против него возбуждено по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Его сообщника, жителя Таганрога, подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
В Москве задержали бывшего мэра Котласа
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.
Как писал NEWS.ru, бывшего мэра Котласа Архангельской области Андрея Бральнина арестовали на два месяца по ходатайству следствия в рамках дела о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в крупном и особо крупном размерах. Бральнина задержали в Москве 5 марта по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5, ч. 6 ст. 290 «Получение должностным лицом взятки в крупном и в особо крупном размерах» и ч. 2 ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления» УК РФ. 47-летний уроженец Котласа был избран главой города в 2013 году. В феврале 2021-го Бральнин подал в отставку, сообщив о переходе на госслужбу в правительство Архангельской области.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , Ростовская Область , Таганрог
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