Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В Москве пропал без вести художник Сергей Аверьянов 

Газета.Ru и ещё 3 31 минуту назад
Художник Сергей Аверьянов пропал без вести в Москве
Фото: stgraph.ru
Художник Сергей Аверьянов пропал без вести в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Жена 60-летнего Сергея Аверьянова сообщила, днем 6 марта он вышел из дома и не вернулся. На связь с родственниками он не выходил, а его мобильный стал недоступен", — рассказал собеседник агентства.

По словам его жены, художник иногда выпивает, и из-за этого у них произошел конфликт накануне.
Московские дебоширы заперли врачей в лифте
Аверьянова искали на даче в Подмосковье и в комнате, принадлежащей его покойной матери, однако там его не оказалось. Мужчина был одет в черных пуховик, синие шапку и шарф, серо-черные джинсы, серый свитер, футболку цвета хаки и черные кроссовки.
Видео дня. Андрей Малахов сдал продажных звёзд, раскрыл их гонорары и рассказал, как они попадают в рабство
Газета.Ru: последние новости
В красноярском ТЦ полицейские скрутили посетителя без маски В красноярском ТЦ полицейские скрутили посетителя без маски Под Нижневартовском загорелась Обь Под Нижневартовском загорелась Обь В Петербурге мужчина умер в отделе полиции В Петербурге мужчина умер в отделе полиции
Происшествия , Сергей Аверьянов , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Тренировку самой сексуальной атлетки с футболистом сняли на видео
06:05
Тренировку самой сексуальной атлетки с футболистом сняли на видео
В мире Общество
Спасение осла с помощью вертолета сняли на видео
01:11
Спасение осла с помощью вертолета сняли на видео
В мире Общество
Появилось видео жесткого задержания россиянина без маски в ТЦ
01:45
Появилось видео жесткого задержания россиянина без маски в ТЦ
Происшествия
Опубликовано видео столкновения Lamborghini и Jaguar в Сестрорецке
00:13
Опубликовано видео столкновения Lamborghini и Jaguar в Сестрорецке
Происшествия
Опубликовано видео последствий лавины возле школы на Камчатке
00:12
Опубликовано видео последствий лавины возле школы на Камчатке
Происшествия
Последствия схода цистерн с нефтью под Хабаровском попали на видео
00:26
Последствия схода цистерн с нефтью под Хабаровском попали на видео
Происшествия
Мужчина в плавках вышел с цветами из холодного моря в Сочи и попал на видео
00:11
Мужчина в плавках вышел с цветами из холодного моря в Сочи и попал на видео
Происшествия
Инспекторы ГИБДД поймали набитую редкими попугаями машину и сняли на видео
00:45
Инспекторы ГИБДД поймали набитую редкими попугаями машину и сняли на видео
Общество
Опубликовано видео с места взрыва с 20 жертвами в Сомали
00:24
Опубликовано видео с места взрыва с 20 жертвами в Сомали
В мире Происшествия
Лыжник прокатился с малолетним ребенком в коляске и попал на видео
00:41
Лыжник прокатился с малолетним ребенком в коляске и попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение