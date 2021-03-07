Пассажирку авиарейса в Новосибирск связали скотчем

"Транспортные полицейские установили, что через 15 минут после взлета лайнера одна из пассажирок встала со своего места и начала бесцельно ходить по салону, надевая и снимая верхнюю одежду. На замечания экипажа женщина не реагировала и была дезориентирована в пространстве. В связи с возможностью причинения пассажиркой вреда себе или окружающим бортпроводники при содействии других пассажиров с помощью скотча и веревки ограничили ее в передвижении и удерживали в кресле до посадки самолета", — говорится в сообщении УТ МВД во "ВКонтакте".
"В отношении гражданки составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (мелкое хулиганство). В настоящее время женщина проходит медицинское освидетельствование, которое установит вид и степень опьянения", — говорится в сообщении.