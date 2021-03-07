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Пассажиры авиарейса в Новосибирск связали попутчицу скотчем и веревками 

РИА Новости 19 минут назад
Пассажирку авиарейса в Новосибирск связали скотчем
Фото: РИА Новости
Жительница Новосибирска получила протокол о мелком хулиганстве после неадекватного поведения на борту самолета из Владивостока, бортпроводники и пассажиры вынуждены были привязать ее к креслу, сообщает сибирское управление на транспорте МВД РФ.
В управлении пояснили, что в линейный отдел МВД России в новосибирском аэропорту "Толмачёво" поступило сообщение, что на борт самолета, прибывающего из Владивостока, требуются полицейские в связи с неадекватным поведением пассажирки.

"Транспортные полицейские установили, что через 15 минут после взлета лайнера одна из пассажирок встала со своего места и начала бесцельно ходить по салону, надевая и снимая верхнюю одежду. На замечания экипажа женщина не реагировала и была дезориентирована в пространстве. В связи с возможностью причинения пассажиркой вреда себе или окружающим бортпроводники при содействии других пассажиров с помощью скотча и веревки ограничили ее в передвижении и удерживали в кресле до посадки самолета", — говорится в сообщении УТ МВД во "ВКонтакте".

В дежурной части полиции 39-летняя жительница Новосибирска призналась полицейским, что перед вылетом из Владивостока она употребила синтетический наркотик.
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"В отношении гражданки составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (мелкое хулиганство). В настоящее время женщина проходит медицинское освидетельствование, которое установит вид и степень опьянения", — говорится в сообщении.

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Происшествия , МВД
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