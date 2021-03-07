Пассажирку авиарейса в Новосибирск связали скотчем

Жительница Новосибирска получила протокол о мелком хулиганстве после неадекватного поведения на борту самолета из Владивостока , бортпроводники и пассажиры вынуждены были привязать ее к креслу, сообщает сибирское управление на транспорте МВД РФ

В управлении пояснили, что в линейный отдел МВД России в новосибирском аэропорту "Толмачёво" поступило сообщение, что на борт самолета, прибывающего из Владивостока, требуются полицейские в связи с неадекватным поведением пассажирки.

"Транспортные полицейские установили, что через 15 минут после взлета лайнера одна из пассажирок встала со своего места и начала бесцельно ходить по салону, надевая и снимая верхнюю одежду. На замечания экипажа женщина не реагировала и была дезориентирована в пространстве. В связи с возможностью причинения пассажиркой вреда себе или окружающим бортпроводники при содействии других пассажиров с помощью скотча и веревки ограничили ее в передвижении и удерживали в кресле до посадки самолета", — говорится в сообщении УТ МВД во "ВКонтакте".

В дежурной части полиции 39-летняя жительница Новосибирска призналась полицейским, что перед вылетом из Владивостока она употребила синтетический наркотик.