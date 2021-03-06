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В Москве мужчина порубил дочь топором и покончил с собой 

Майк Габриелян 31 минуту назад
В Москве мужчина порубил дочь топором и покончил с собой
Фото: РИА Новости
В Москве отец напал с топором на свою дочь и её сожителя. Он тяжело ранил девушку, насмерть зарубил её избранника и покончил с собой. Инцидент произошёл ночью 6 марта в квартире дома на улице Дмитрия Ульянова в Москве, передает столичное управление СКР.

«Причинил сожителю своей дочери множественные рубленные удары топором в область головы и туловища, после чего нанес несколько ударов в область головы своей дочери. От полученных повреждений потерпевший 1993 года рождения скончался на месте, а девушка в тяжелом состоянии госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь».

После преступления нападавший покончил с собой. Он «причинил себе повреждения, от которых впоследствии скончался в медицинском учреждении».
Начались следственные действия, силовики выясняют обстоятельства, приведшие к трагедии. Мужчине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно..
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Киеве зарубили топором внука азербайджанского композитора.
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Происшествия , СКР
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