В Москве мужчина порубил дочь топором и покончил с собой 

В Москве отец напал с топором на свою дочь и её сожителя. Он тяжело ранил девушку, насмерть зарубил её избранника и покончил с собой. Инцидент произошёл ночью 6 марта в квартире дома на улице Дмитрия Ульянова в Москве, передает столичное управление СКР.
«Причинил сожителю своей дочери множественные рубленные удары топором в область головы и туловища, после чего нанес несколько ударов в область головы своей дочери. От полученных повреждений потерпевший 1993 года рождения скончался на месте, а девушка в тяжелом состоянии госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь».
После преступления нападавший покончил с собой. Он «причинил себе повреждения, от которых впоследствии скончался в медицинском учреждении».
Начались следственные действия, силовики выясняют обстоятельства, приведшие к трагедии. Мужчине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно..
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