В Москве тесть заказал похищение и убийство зятя 

По данным издания, похищение произошло днем в четверг, 4 марта. Четверо неизвестных поджидали горожанина около его дома на улице Маршала Тухачевского. Когда тот вышел из подъезда, они задержали его, несколько раз ударили электрошокером и затем посадили в автомобиль.

После этого москвича отвезли в Красногорск, там же с ним и расправились.

По информации следствия, заказчиком стал тесть погибшего. Как это смогли выяснить, не сообщается. При этом известно, что мужчину и еще двоих подозреваемых в исполнении заказа полицейские задержали.