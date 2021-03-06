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В Москве тесть заказал похищение и убийство зятя 

Мослента и ещё 1 55 минут назад
В Москве тесть заказал похищение и убийство зятя
Фото: РИА Новости
В Москве тесть заказал похищение и убийство 43-летнего зятя. Об этом в субботу, 6 марта, сообщает «Московский комсомолец».
По данным издания, похищение произошло днем в четверг, 4 марта. Четверо неизвестных поджидали горожанина около его дома на улице Маршала Тухачевского. Когда тот вышел из подъезда, они задержали его, несколько раз ударили электрошокером и затем посадили в автомобиль.
После этого москвича отвезли в Красногорск, там же с ним и расправились.
По информации следствия, заказчиком стал тесть погибшего. Как это смогли выяснить, не сообщается. При этом известно, что мужчину и еще двоих подозреваемых в исполнении заказа полицейские задержали.
Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.
В феврале стало известно, что в подмосковном Пушкине местный житель в состоянии аффекта убил тещу. На протяжении нескольких лет семья 60-летнего мужчины жила с тещей. По данным следствия, погибшая была конфликтной и вела себя агрессивно по отношению к родственникам.
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Происшествия , МВД , Московский комсомолец , Красногорск , Москва , Московская область , Пушкин , Санкт-Петербург
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