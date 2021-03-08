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СК: задержаны трое подозреваемых в убийстве мужчины по заказу тестя 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
Задержаны подозреваемые в убийстве мужчины по заказу тестя
Фото: ТАСС
Трое мужчин, подозреваемые в похищении и наемном убийстве жителя Москвы, задержаны. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу Следственного комитета.

"При силовой поддержке Росгвардии задержаны заказчик и двое исполнителей ", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, 4 марта четыре человека при помощи электрошокера посадили потерпевшего в автомобиль Похищенного мужчину вывезли в Красногорск и убили. Подозреваемым инкриминируется ч. 2 и ч. 3 ст. 33, пп. "в, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства и убийство по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряжённое с похищением человека).
По данным следствия, заказчиком убийства является бывший тесть убитого.
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Происшествия , Криминал , Убийство , Росгвардия , Москва , Московская область
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