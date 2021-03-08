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Подозреваемого в убийстве в квартире в центре Москвы задержали 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Подозреваемого в убийстве в квартире в центре Москвы задержали
Фото: ТАСС
Мужчина, подозреваемый в убийстве своего знакомого в квартире в центре Москвы, задержан. Об этом ТАСС сообщила в субботу представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
6 марта в квартире жилого дома на улице Литвина-Седого между двумя мужчинами во время распития спиртных напитков произошел конфликт, во время которого хозяин квартиры ударил ножом своего знакомого. От ранения он умер на месте.

"По подозрению в совершении этого преступления задержан мужчина 1972 года рождения", — сказала Иванова.

Сейчас на месте происшествия работают следователи.
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Происшествия , Криминал , Убийство , Москва , Московская область
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