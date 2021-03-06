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Москва

Россия выдала Узбекистану четверых обвиняемых в разных преступлениях 

ТАСС 18 минут назад
Россия выдала Узбекистану четверых человек
Фото: РИА Новости
Россия выдала Узбекистану четырех человек, находившихся в розыске за незаконный оборот наркотиков и хищение, среди них один рецидивист. Об этом ТАСС сообщил в субботу официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.

"Генеральная прокуратура выдала Узбекистану для уголовного преследования четверых граждан. Они в разное время были задержаны в России. В сопровождении спецконвоя их доставили в Узбекистан", — сказал он.

Один из них Ахмадали Муйдинов — опасный рецидивист. В октябре-ноябре 2017 года в Андижанской области Узбекистана он подделал доверенность с правом продажи чужой квартиры, представил ее в нотариальную контору, заключив договор купли-продажи, и похитил $15 900. Азамат Шодиев обвиняется в хищении имущества. Нортожи Юлдашов обманул более 30 человек, похитив у них деньги. Четвертый экстрадированный из России — Евгений Монин, обвиняемый в соучастии в контрабанде наркотических средств. С сентября 2008 года по апрель 2009 года он организовал контрабанду и сбыт более 4 кг героина в России.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , Узбекистан
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