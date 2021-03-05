18 цистерн с нефтью сошли с рельсов под Хабаровском

"Хабаровский край, Дальневосточная железная дорога, перегон "Дальневосточная — Форель". Произошел сход 18 цистерн с нефтяным топливом, в том числе с опрокидыванием 10 … грузового поезда (всего 49 вагонов), пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.