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В Хабаровском крае сошли с рельсов 18 цистерн с нефтью 

РИА Новости 1 час назад
18 цистерн с нефтью сошли с рельсов под Хабаровском
Фото: РИА Новости
В Хабаровском крае сошли с рельсов 18 цистерн с нефтью, 10 из них опрокинулись, пострадавших нет, три поезда задерживаются, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Хабаровский край, Дальневосточная железная дорога, перегон "Дальневосточная — Форель". Произошел сход 18 цистерн с нефтяным топливом, в том числе с опрокидыванием 10 … грузового поезда (всего 49 вагонов), пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в каждой опрокинутой цистерне — от 61 до 67 тонн топлива. Прогнозируется задержка в движении трех пассажирских поездов.
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