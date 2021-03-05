Проститутки прикинулись уборщицами во время облавы

В центре Москвы полиция провела рейд и обнаружила притон для плотских утех, позиционировавшийся как отель. Во время проверки сотрудницы борделя попытались прикинуться уборщицами, которых оказалось более 40.

Когда правоохранители приблизились к огороженному особняку на Ленинском проспекте, сотрудники и гости притона попытались сбежать. Впрочем, не все из них успели покинуть территорию. Оставшиеся «жрицы любви» в итоге писали объяснительные. Некоторые из них жаловались, что не успевают на учёбу.

Сами же администраторы «отеля» утверждают, что у них всё законно и интим-услуги у них не оказываются. По их словам, единственное, чем занимаются девушки в заведении, так это моют полы.

Полы моют для удовольствия, — заявили администраторы.

Впрочем, правоохранителям такая версия показалась неубедительной. На данный момент бордель закрыт, однако активисты уверяют, что в скором времени он всё равно распахнёт свои двери для любителей секса за деньги, передаёт РЕН ТВ.