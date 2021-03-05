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В Петербургском метро прерывалось движение из-за гибели человека 

ИА Regnum и ещё 3 1 час назад
В Петербургском метро прерывалось движение из-за гибели человека
Фото: РИА Новости
В Петербургском метрополитене частично прерывалось движение по первой («красной») линии из-за смертельного падения пассажира на рельсы. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе метрополитена. В настоящее время штатная работа метро восстановлена.
Падение человека на пути произошло на станции «Пушкинская» в 16:57 мск. Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в метрополитене, в результате инцидента погиб молодой человек.
Из-за ЧП движение по «красной» линии осуществлялось лишь на участках «Проспект Ветеранов — Автово» и «Площадь Восстания — Девяткино».

«От «Площади Восстания» до «Автово» движения нет», — говорилось в сообщении подземки.

А в 17:08 конечная станция «Проспект Ветеранов» вообще была закрыта на вход из-за большого пассажиропотока.
Однако уже в 17:16 мск станция «Проспект Ветеранов» была открыта.

«Движение поездов на первой линии осуществляется в полном объеме, интервал восстанавливается», — сообщили в метро.

Очевидцы в социальных сетях сообщали, что на платформе станции «Пушкинская» скопилось много людей.

«Советую через пересадку ехать», — порекомендовал один из пассажиров Артем О.

Другой пассажир рассказал, что ждет поезд на станции «Автово» уже 20 минут.
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Происшествия , ИА REGNUM , Санкт-Петербург
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