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На Украине уличных музыкантов избили из-за пения по-русски 

Артём Кульша 37 минут назад
На Украине уличных музыкантов избили из-за пения по-русски
Фото: РИА Новости
На Украине языковые активисты избили уличных музыкантов из-за пения на русском языке. Об этом сообщает «Страна.ua».
С 16 января, как сообщал «Рамблер», на Украине сотрудники сферы обслуживания обязаны обслуживать клиентов на украинском языке, а на любых других языках — исключительно по просьбе посетителя. Клиенты могут пожаловаться на несоблюдение этого правила в заведении. Тогда его персоналу или владельцу может грозить штраф в размере 5,1-6,8 тысячи гривен (13,4-17,9 тысячи рублей).
На днях на площади Рынок во Львове несколько уличных музыкантов, молодых людей, пели песню на русском языке. В какой-то момент к ним подошла девушка, возможно, активистка молодежной организации партии «Свобода» «Сокол», и потребовала прекратить, сославшись на языковой закон.
Музыканты отказались. Девушка ушла, а некоторое время спустя вернулась с несколькими молодыми людьми. Они избили артистов и сломали их музыкальные инструменты.
В январе, как сообщал «Рамблер», бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что украинцы из «бумажного фронта» пишут доносы на тех, кто говорит на русском языке, назвал их ура-патриотами и нелюдями, а целью их жалоб — вынудить людей заговорить на украинском языке.
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Происшествия , Николай Азаров
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