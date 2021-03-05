На Украине уличных музыкантов избили из-за пения по-русски 

На Украине языковые активисты избили уличных музыкантов из-за пения на русском языке. Об этом сообщает «Страна.ua».

С 16 января, как сообщал «Рамблер», на Украине сотрудники сферы обслуживания обязаны обслуживать клиентов на украинском языке, а на любых других языках — исключительно по просьбе посетителя. Клиенты могут пожаловаться на несоблюдение этого правила в заведении. Тогда его персоналу или владельцу может грозить штраф в размере 5,1-6,8 тысячи гривен (13,4-17,9 тысячи рублей).

На днях на площади Рынок во Львове несколько уличных музыкантов, молодых людей, пели песню на русском языке. В какой-то момент к ним подошла девушка, возможно, активистка молодежной организации партии «Свобода» «Сокол», и потребовала прекратить, сославшись на языковой закон.

Музыканты отказались. Девушка ушла, а некоторое время спустя вернулась с несколькими молодыми людьми. Они избили артистов и сломали их музыкальные инструменты.