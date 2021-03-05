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Москва

В Москве задержали экс-главу Котласа по подозрению в получении крупной взятки 

ТАСС и ещё 2 2 часа назад
В Москве задержали бывшего мэра Котласа
Фото: www.bralnin.ru
Бывший глава города Котласа Архангельской области задержан в Москве по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и получении особо крупной взятки. Возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по области и Ненецкому автономному округу.

"Следственными органами СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на основании материалов оперативно-разыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего мэра города Котласа Архангельской области, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных частями 5, 6 ст. 290 УК РФ (4 эпизода) (получение должностным лицом взятки в крупном и в особо крупном размерах) и ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления)", — говорится в сообщении.

По данным источников ТАСС в правоохранительных органах, речь идет об Андрее Бральнине.
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По данным следствия, в пятницу следователи при поддержке сотрудников ФСБ России задержали подозреваемого в Москве, он будет доставлен в Архангельск. В настоящее время проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Дело принято к производству вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО.
47-летний Андрей Бральнин, уроженец города Котласа, был избран главой города в сентябре 2013 года. В феврале 2021 года он добровольно ушел в отставку, пояснив, что уходит на государственную службу в правительство Архангельской области.
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Происшествия , ФСБ , СКР , Архангельск , Архангельская Область , Котлас , Москва , Ненецкий Автономный Округ
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