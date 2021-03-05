На Урале полиция ищет монаха-убийцу

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Москва

Опубликовано видео из монастыря, где ищут монаха-убийцу 

Алевтина Жаркова 53 минуты назад
В Свердловской области полицейские ведут поиски монаха Силуана (в миру носил имя Андрей Кузнецов). Мужчину, который подозревается в совершении тройного убийства в 1999 году, ищут в обители бывшего схиигумена Сергия Романова, а также в монастырском подворье в селе Новосёлово.
В конце февраля правоохранители провели оперативные мероприятия в Среднеуральском женском монастыре. Они также были связаны с розыском монаха Силуана.
Напомним, сам отец Сергий Романов был лишен сана и запрещен в служении в мае прошлого года. 29 декабря 2020 года его задержали и предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса РФ.
Происшествия , Видео , Криминал , Сергий Романов , Андрей Кузнецов
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