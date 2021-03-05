На Урале полиция ищет монаха-убийцу

В конце февраля правоохранители провели оперативные мероприятия в Среднеуральском женском монастыре. Они также были связаны с розыском монаха Силуана.

Напомним, сам отец Сергий Романов был лишен сана и запрещен в служении в мае прошлого года. 29 декабря 2020 года его задержали и предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса РФ.