На Урале полиция ищет монаха-убийцу

В Свердловской области полицейские ведут поиски монаха Силуана (в миру носил имя Андрей Кузнецов). Мужчину, который подозревается в совершении тройного убийства в 1999 году, ищут в обители бывшего схиигумена Сергия Романова, а также в монастырском подворье в селе Новосёлово.
В конце февраля правоохранители провели оперативные мероприятия в Среднеуральском женском монастыре. Они также были связаны с розыском монаха Силуана.
Напомним, сам отец Сергий Романов был лишен сана и запрещен в служении в мае прошлого года. 29 декабря 2020 года его задержали и предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса РФ.