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В Казахстане с рудника украли золото на сотни тысяч долларов 

Lenta.ru 1 час назад
В Казахстане с рудника украли золото на сотни тысяч долларов
Фото: Василий Шапошников / «Коммерсантъ»
В Акмолинской области Казахстана с рудника украли золото на 122 миллиона тенге (более 288 тысяч долларов), полиция уже начала проверку, пишет «Интерфакс».
Катодное золото на сотни тысяч долларов злоумышленники похитили с АО «ГМК "Казахалтын"». Создана специальная следственно-оперативная группа для расследования, досудебное производство проводится по статье «Кража».
В сентябре прошлого года в Красноярском крае работник рудника украл золота на 8,5 миллиона рублей. В течение нескольких месяцев он похищал золотосодержащий песок и золотые самородки с территории предприятия и прятал их в лесу.
Ранее американский миллиардер назвал золото «мертвым» активом. По его словам, многие качества золота переняли криптовалюты. Потребительский спрос на золото в мире в 2020 году упал до минимума за последние 11 лет. При этом инвестиционный спрос на металл показал рекордные значения. Он увеличился на 40 процентов.
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Происшествия , Интерфакс , Красноярский Край
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