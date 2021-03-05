Пятилетний ребенок упал с подъемника в горнолыжном парке Подмосковья 

Пятилетний ребенок упал с подъемника в горнолыжном парке Дмитрова и ударился о бетонный столб. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, в горнолыжный парк Подмосковья приехала семья с тремя детьми. «В какой-то момент один из детей самостоятельно в отсутствие родителей решил воспользоваться подъемником для лыжников. Ребенок ненадлежащим образом установил страховочную перекладину, после чего сорвался», — заявила Врадий.

Ребенок получил травмы головы и был госпитализирован. По факту происшествия проводится доследственная проверка, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц парка, а также родителей ребенка, оставивших его без присмотра. Специалисты проверят требования безопасности лыжного подъемника.