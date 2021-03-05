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Пятилетний ребенок упал с подъемника в горнолыжном парке Подмосковья 

Lenta.ru и ещё 5 8 часов назад
Пятилетний ребенок упал с подъемника в горнолыжном парке Подмосковья
Фото: РИА Новости
Пятилетний ребенок упал с подъемника в горнолыжном парке Дмитрова и ударился о бетонный столб. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
По ее словам, в горнолыжный парк Подмосковья приехала семья с тремя детьми. «В какой-то момент один из детей самостоятельно в отсутствие родителей решил воспользоваться подъемником для лыжников. Ребенок ненадлежащим образом установил страховочную перекладину, после чего сорвался», — заявила Врадий.
Ребенок получил травмы головы и был госпитализирован. По факту происшествия проводится доследственная проверка, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц парка, а также родителей ребенка, оставивших его без присмотра. Специалисты проверят требования безопасности лыжного подъемника.
В декабре 2020-го восьмилетняя девочка погибла во время катания на ледяной горке в Нижнем Тагиле. По дороге в магазин с бабушкой школьница отпросилась покататься на санках во дворе. Пока ее бабушка занималась покупками, девочка упала с горки во время катания и погибла.
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Происшествия , Дмитров , Московская область , Нижний Тагил , Свердловская Область
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