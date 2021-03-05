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Несколько жителей Краснодара избили мужчину, который вышел из машины, чтобы станцевать лезгинку на дороге. Об этом рассказала «Комсомольская правда».

На записи, опубликованной «КП», видно, как около пяти человек избивают мужчину ногами, в итоге он падает на асфальт.

По данным газеты, танцоров было несколько, все они были избиты. Кроме того, их облили из перцового баллончика.

МВД Краснодарского края заявили, что пострадавшие пока не обращались в полицию, полицейские начали проверку.

Как писал «Рамблер», ранее в Калуге автомобилисты устроили танцы на дороге, перекрыв движение для других машин.

На опубликованной в соцсетях записи видно , как на перекресток подъехали пять машин, из них вышли люди и начали исполнять лезгинку.

Когда вблизи раздались звуки полицейских сирен, танцоры быстро вернулись в автомобили и уехали.