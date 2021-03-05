Племянница Скрипаля: дядя может быть мертв

Шпион Сергей Скрипаль может быть мертв. Об этом его племянница Виктория заявила «Комсомольской правде».
В 2018 году, как сообщал «Рамблер», Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери. Власти Соединенного королевства обвинили в этом власти России.
Вчера племянница Скрипаля Виктория заявила об отсутствии уверенности в том, что ее родственников на самом деле отравили. Она рассказала, что в настоящее время Сергей и Юлия разлучены якобы ради собственной безопасности и находятся под пристальным наблюдением специальных служб.
«Я думаю, что его уже нет в живых», — добавила Виктория.
Она объяснила это тем, что после смерти в январе матери Скрипаля в посольстве Великобритании в России его родным сообщили, что тот будет об этом уведомлен, однако никакой реакции не последовало — не были переданы ни соболезнования, ни гвоздик на могилу.
«Да и Юля сама мне сказала в октябре, когда мы созванивались, что она получает половину пенсии Сергея. Так, мне кажется, делают после потери кормильца. О нем ничего не рассказывала, кроме того, что он дышит через трубку», — добавила Виктория.