Племянница Скрипаля: дядя может быть мертв

В 2018 году, как сообщал «Рамблер», Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери. Власти Соединенного королевства обвинили в этом власти России.

Вчера племянница Скрипаля Виктория заявила об отсутствии уверенности в том, что ее родственников на самом деле отравили. Она рассказала, что в настоящее время Сергей и Юлия разлучены якобы ради собственной безопасности и находятся под пристальным наблюдением специальных служб.

«Я думаю, что его уже нет в живых», — добавила Виктория.

Она объяснила это тем, что после смерти в январе матери Скрипаля в посольстве Великобритании в России его родным сообщили, что тот будет об этом уведомлен, однако никакой реакции не последовало — не были переданы ни соболезнования, ни гвоздик на могилу.