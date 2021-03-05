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Москвич зарубил топором сожителя дочери и покончил с собой 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 5 марта 2021
Москвич зарубил топором сожителя дочери и покончил с собой
Фото: depositphotos.com
Житель Москвы убил топором сожителя своей дочери, а затем покончил с собой, девушка тяжело ранена, возбуждено дело. Мужчине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно, сообщила пресс-служба столичного ГСУСК.
По предварительной версии следствия, убийство произошло ночью 6 марта в квартире жилого дома, расположенного по улице Дмитрия Ульянова в Москве. Мужчина поссорился с сожителем дочери, ударил его топором по голове и по туловищу, после чего нанес несколько ударов в область головы девушки.

«От полученных повреждений потерпевший 1993 года рождения скончался на месте, а девушка в тяжелом состоянии госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь. После совершенного преступления мужчина причинил себе повреждения, от которых впоследствии скончался в медицинском учреждении», — сообщается на сайте ведомства.

Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьями УК РФ «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц». Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Мужчине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, следственные органы СУ СК по Пермскому краю предъявили подростку обвинение в убийстве собственной семьи. По предварительной версии, 1 марта в частном жилом доме в поселке Октябрьском Пермского края молодой человек зарубил топором членов своей семьи. После этого подросток скрылся, уехав из региона на такси.
Подростка задержали в Екатеринбурге. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, с особой жестокостью».
По данным СК, подросток признался в убийстве матери, отца и маленькой сестры, мотивом он назвал «семейные конфликты».
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Происшествия , Убийство , СКР , Башкортостан , Москва , Октябрьский , Пермский Край
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