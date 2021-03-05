Москвич зарубил топором сожителя дочери и покончил с собой 

Житель Москвы убил топором сожителя своей дочери, а затем покончил с собой, девушка тяжело ранена, возбуждено дело. Мужчине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно, сообщила пресс-служба столичного ГСУСК

По предварительной версии следствия, убийство произошло ночью 6 марта в квартире жилого дома, расположенного по улице Дмитрия Ульянова в Москве. Мужчина поссорился с сожителем дочери, ударил его топором по голове и по туловищу, после чего нанес несколько ударов в область головы девушки.

«От полученных повреждений потерпевший 1993 года рождения скончался на месте, а девушка в тяжелом состоянии госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь. После совершенного преступления мужчина причинил себе повреждения, от которых впоследствии скончался в медицинском учреждении», — сообщается на сайте ведомства.

Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьями УК РФ «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц». Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Мужчине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, следственные органы СУ СК по Пермскому краю предъявили подростку обвинение в убийстве собственной семьи. По предварительной версии, 1 марта в частном жилом доме в поселке Октябрьском Пермского края молодой человек зарубил топором членов своей семьи. После этого подросток скрылся, уехав из региона на такси.

Подростка задержали в Екатеринбурге. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, с особой жестокостью».