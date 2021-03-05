Державший в плену девушек маньяк собрался жениться

Виктор Мохов , известный как «скопинский маньяк», вернулся к себе домой после освобождения из колонии под Саратовом , где провел почти 17 лет. Журналистам удалось побеседовать с вышедшим на свободу Моховом и узнать о его планах на жизнь. Короткое интервью публикует Telegram-канал Life SHOT.

На вопрос корреспондента, куда он направляется, бывший слесарь из города Скопина ответил, что собирается жениться.

«Нашел я себе бабушку молодую», — сообщил журналистам Мохов.

Он также изъявил желание встретиться со своими бывшими пленницами, чтобы попросить у них прощения.

Напомним, Виктор Мохов на протяжении практически четырех лет удерживал двух похищенных им девушек в бункере и периодически их насиловал. Одна из невольниц родила от маньяка детей.