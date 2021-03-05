В Москве бизнесмена будут судить за отравление 91 ребенка 

Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении бизнесмена Станислава Подоля по делу о заболевании кишечной инфекцией 91 воспитанника дошкольных учреждений Москвы , сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении коммерсанта Станислава Подоля. Он обвиняется в совершении преступления… производство продукции, предназначенной для детей в возрасте до 6 лет, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", — говорится в сообщении.

По версии следствия, гендиректор и учредитель ООО АМК "Рязанский" Подоль знал об антисанитарных условиях в помещениях молочного комбината в Рязани, в связи с чем производимая там продукция не отвечала требованиям безопасности. Однако с 19 ноября 2018 года по 5 декабря 2018 года он организовал в этих помещениях изготовление сливочного масла для продажи организациям, использующим его в питании детей дошкольных и школьных образовательных учреждений Восточного административного округа Москвы.

В результате употребления в декабре 2018 года некачественной продукции 91 ребенок и воспитатель дошкольного учреждения получили кишечные заболевания, повлекшие причинение различной степени тяжести вреда здоровью, а один из учеников перенес острую кишечную бактериальную инфекцию.

Родители потерпевших заявили гражданские иски более чем на 5 миллионов рублей.

Дело направлено в Перовский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.