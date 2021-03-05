Внедорожник залетел в кабину автобуса в Норильске

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Москва

Въехавший в автобус внедорожник в Норильске сняли на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В Норильске джип во время дорожно-транспортного происшествия залетел в кабину автобуса. Аварию запечатлели на камеру ее очевидцы.
По предварительным данным, водитель внедорожника совершал обгон и заехал на сугроб, после чего влетел лобовое стекло пассажирского транспорта. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. В салоне автобуса в момент столкновения не было людей.
Ранее сообщалось, что полицейская машина оседлала находящийся посредине автодороги отбойник. Авария с участием патрульного автомобиля произошла на днях в Подольске.
Происшествия , Видео
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