Внедорожник залетел в кабину автобуса в Норильске

В Норильске джип во время дорожно-транспортного происшествия залетел в кабину автобуса. Аварию запечатлели на камеру ее очевидцы.
По предварительным данным, водитель внедорожника совершал обгон и заехал на сугроб, после чего влетел лобовое стекло пассажирского транспорта. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. В салоне автобуса в момент столкновения не было людей.
Ранее сообщалось, что полицейская машина оседлала находящийся посредине автодороги отбойник. Авария с участием патрульного автомобиля произошла на днях в Подольске.