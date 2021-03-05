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В красноярском ТЦ полицейские скрутили посетителя без маски 

Газета.Ru и ещё 1 36 минут назад
Полицейские скрутили клиента без маски в ТЦ Красноярска
Фото: РИА Новости
Красноярские следователи начали проверку по факту сопротивления сотрудникам полиции мужчины без индивидуальной медицинской маски в торговом центре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка МВД.
Ранее в социальных сетях появилось видео, как сотрудники полиции применяют силу при задержании посетителя в ТЦ. Правоохранители скручивают лежащего на полу мужчину, а очевидцы возмущаются их действиям.

"Мужчина во время задержания оказал полицейским сопротивление и ударил сотрудников ППСП", — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что полицейские заметили в торговом центре мужчину и женщину без масок. Сотрудники ППСП потребовали надеть средства индивидуальной защиты, однако пара попыталась скрыться. После чего в отношении мужчины была применена физическая сила.
По факту произошедшего управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии начало доследственную проверку. Ранее сообщалось, что в Новокузнецке кондуктор трамвая напал на женщину из-за маски.
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Происшествия , СКР , Кемеровская Область , Красноярск , Красноярский Край , Новокузнецк , Республика Хакасия
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