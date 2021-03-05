Глава Кемерова раскрыл подробности перелома ребер 

Глава Кемерова Илья Середюк сломал ребра в результате падения с высоты примерно полутора метров во время занятия хозяйственными делами. Об этом он сам сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Вчера, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе администрации Кемерова рассказали, что при неуточненных обстоятельствах Середюк получил перелом пяти ребер, был госпитализирован в больницу имени Подгорбунского, чувствует себя хорошо, идет на поправку.

Тогда же сам глава города сообщил различным средствам массовой информации, что в воскресенье на своей даче споткнулся и упал в смотровую яму с высоты около двух метров при попытке осмотреть свой автомобиль, помимо перелома ребер, получил ушиб селезенки, а чувствует себя хорошо. Позже в тот же день Середюк опубликовал во «ВКонтакте» видеообращение.