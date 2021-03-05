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Москва

Видео комментария Путина о призывах к суициду 

Вадим Дроздов 1 час назад
4 марта президент Российской Федерации в ходе встречи с волонтерами жестко высказался о тех, кто через интернет подталкивает подростков к суициду. Он назвал их "ублюдками" и "букашками", которых "не жалко раздавить". Кроме того, он отметил, что такие деятели, столкнувшись с полицией, далеко не такие храбрые, как в Сети — "накладывают в штаны".
Накануне администрации школ в ряде городов России разослали в родительские чаты сообщения о появлении в TikTok роликов с призывом подростков к самоубийству. В соцсети заявили, что удаляют контент, призывающий участвовать в "опасных челленджах".
Происшествия , Видео
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