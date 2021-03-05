Видео с врачом, обвиняемой в гибели пациента 

4 марта Московский городской суд принял решение прекратить уголовное дело за отсутствием состава преступления в отношении врача-гематолога Елены Мисюриной, которая обвинялась в гибели пациента.

Процесс прошел без журналистов, но после его окончания пресс-служба Мосгорсуда распространила видеокадры заседания. На них видно, что на решение суда врач отреагировала эмоционально: она не смогла сдержать слез и утирала глаза рукой.

Мисюрина вину не признавала. Она настаивала, что проводила процедуру правильно и что при тех повреждениях, которые описал в суде патологоанатом, пациент потерял бы сознание уже в течение ближайшего часа. По словам Мисюриной, так навредить пациенту во время проведенной ею биопсии было невозможно даже технически — из-за недостаточной длины иглы.