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Видео с избившем сына молотком отцом в Петербурге 

Вадим Дроздов 22 минуты назад
3 марта стало известно, что в Санкт-Петербурге был задержан мужчина, который подозревается в избиении своего собственного сына молотком и в попытке убийства жены.
ак сообщили в региональном управлении Следственного комитета, полицию вызвали соседи, встревоженные шумом. Когда наряд прибыл на место, он обнаружил пьяного мужчину, истерзанную жену и двоих детей, у одного из которых была травма головы.
По версии следствия, подозреваемый в ходе ссоры руками и ногами жестоко избил супругу, нанес не менее двух ударов неустановленным предметом по голове и груди, а также выстрелил в нее из пневматического пистолета. Преступный умысел довести до конца он не успел, поскольку был задержан. Женщине оказали своевременную медицинскую помощь.
Происшествия , Видео , СКР
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