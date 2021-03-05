Видео с избившем сына молотком отцом в Петербурге 

3 марта стало известно, что в Санкт-Петербурге был задержан мужчина, который подозревается в избиении своего собственного сына молотком и в попытке убийства жены.

ак сообщили в региональном управлении Следственного комитета , полицию вызвали соседи, встревоженные шумом. Когда наряд прибыл на место, он обнаружил пьяного мужчину, истерзанную жену и двоих детей, у одного из которых была травма головы.

По версии следствия, подозреваемый в ходе ссоры руками и ногами жестоко избил супругу, нанес не менее двух ударов неустановленным предметом по голове и груди, а также выстрелил в нее из пневматического пистолета. Преступный умысел довести до конца он не успел, поскольку был задержан. Женщине оказали своевременную медицинскую помощь.