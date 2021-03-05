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Скопинский маньяк не вернулся домой 

Lenta.ru 14 минут назад
Скопинский маньяк не вернулся домой
Фото: Криминальная Россия / YouTube
Скопинский маньяк 70-летний Виктор Мохов, освободившийся после 17 лет заключения за похищение и изнасилование двух девушек, не вернулся домой в назначенный срок. Об этом сообщает РИА Новости.
Как сообщали в главном управлении МВД России по Рязанской области, Мохов обязан вернуться домой в четверг, 4 марта, и в течение трех рабочих дней встать на учет. Однако, как сообщает, корреспондент информагентства, он до сих пор не появился в своем доме на Октябрьской улице города Скопина. Все это время возле жилища дежурили сотрудники полиции.
Телеканал «360» со ссылкой на источник сообщает, что Мохов не вернется в свой дом в Скопине. По его словам, маньяку выдали постановление, в котором указан адрес места проживания в Рязанской области. «И это не дом в Скопине», — заверил собеседник телеканала.
3 марта стало известно, что Мохов после выхода из колонии приехал в Москву для участия в ток-шоу, тем самым нарушив условия административного надзора, установленного на шесть лет. За это ему грозит штраф.
В 2000 году Мохов предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привез их за город. Следующие 1296 дней школьницы в качестве секс-рабынь провели в бункере, который маньяк заранее вырыл на своем участке под гаражом. За неповиновение педофил лишал пленниц еды, воды и света, распылял в подвале слезоточивый газ. Одна из школьниц дважды рожала от Мохова. Спастись им удалось, передав на волю записку.
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Происшествия , Екатерина Мартынова , Виктор Мохов , Москва , Рязанская Область , Скопин
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