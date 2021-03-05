Скопинский маньяк не вернулся домой 

Скопинский маньяк 70-летний Виктор Мохов , освободившийся после 17 лет заключения за похищение и изнасилование двух девушек, не вернулся домой в назначенный срок. Об этом сообщает РИА Новости

Как сообщали в главном управлении МВД России по Рязанской области, Мохов обязан вернуться домой в четверг, 4 марта, и в течение трех рабочих дней встать на учет. Однако, как сообщает, корреспондент информагентства, он до сих пор не появился в своем доме на Октябрьской улице города Скопина. Все это время возле жилища дежурили сотрудники полиции.

Телеканал «360» со ссылкой на источник сообщает, что Мохов не вернется в свой дом в Скопине. По его словам, маньяку выдали постановление, в котором указан адрес места проживания в Рязанской области. «И это не дом в Скопине», — заверил собеседник телеканала.

3 марта стало известно , что Мохов после выхода из колонии приехал в Москву для участия в ток-шоу, тем самым нарушив условия административного надзора, установленного на шесть лет. За это ему грозит штраф.