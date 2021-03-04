У берегов Новой Зеландии произошло второе землетрясение

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Еще одно мощное землетрясение магнитудой 7,5 произошло у берегов Новой Зеландии , сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 17.41 по времени UTC (20.41 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 998 километрах от города Фангареи . Очаг залегал на глубине 55,6 километров.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов Новой Зеландии. Оно было зафиксировано в 13.27 по времени UTC (16.27 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 238 километрах от города Гисборн. Очаг залегал на глубине 10 километров.

После землетрясение было обновлено предупреждение об угрозе цунами.

Американский центр предупреждения о цунами сообщает, что разрушительные волны возможны в радиусе 300 километров от эпицентра землетрясения.