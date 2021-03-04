Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В Ингушетии произошел взрыв неизвестного устройства 

ИА Regnum 1 час назад
В Ингушетии произошел взрыв неизвестного устройства
Фото: РИА Новости
В Ингушетии взорвался неизвестный предмет, в результате чего два погиб местный житель, еще один человек пострадал и доставлен в больницу. Инцидент произошел неподалеку от селения Плиево 4 марта. Предварительно сообщается о том, что двое мужчин искали в этом районе металл с помощью металлоискателя, пишет «Интерфакс».
По данным информагентства, личность погибшего установлена — это 33-летний житель города Сунжа Юсуп. О. Личность второго мужчины уточняется. Сообщается также, что в настоящее время на месте работает следственная группа, устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе тип взорвавшегося устройства.
В настоящее время комментариев по поводу инцидента на сайтах правоохранительных органов нет.
Видео дня. Паулина Андреева родила сына Федору Бондарчуку
ИА Regnum: последние новости
Стало известно, как задержали подозреваемого в убийстве школьника на Урале Стало известно, как задержали подозреваемого в убийстве школьника на Урале При пожаре в интернате в Тверской области погиб один человек При пожаре в интернате в Тверской области погиб один человек В Тюмени осуждена мать, выгонявшая детей босыми в мороз В Тюмени осуждена мать, выгонявшая детей босыми в мороз
Происшествия , МВД , Интерфакс , Республика Ингушетия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
США показали «прорыв» российского С-400
01:17
США показали «прорыв» российского С-400
Армия Оружие
Подростки спасли школьницу от суицида
00:40
Подростки спасли школьницу от суицида
Происшествия
Колонна во главе со Смертью прошла по Цветному бульвару
00:29
Колонна во главе со Смертью прошла по Цветному бульвару
Новости Москвы Общество
Подросток за один вечер зарубил свою семью топором
00:58
Подросток за один вечер зарубил свою семью топором
Происшествия Криминал
Застуканный за сексом восьмиклассник выпрыгнул из окна
00:11
Застуканный за сексом восьмиклассник выпрыгнул из окна
Происшествия
Пьяный россиянин ударил старушку на костылях
01:39
Пьяный россиянин ударил старушку на костылях
Происшествия
Плащ-невидимка подвел грабителя банка
00:10
Плащ-невидимка подвел грабителя банка
Происшествия Криминал
Таксист отправил в нокаут пьяного пассажира
00:36
Таксист отправил в нокаут пьяного пассажира
Происшествия Криминал
Соперница жестоко избила студентку в Приамурье
00:48
Соперница жестоко избила студентку в Приамурье
Происшествия
«Я смертник»: россиянин собирался взорвать энергообъект
00:47
«Я смертник»: россиянин собирался взорвать энергообъект
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение