Возле Новой Зеландии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 13.27 по времени UTC (16.27 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 238 километрах от города Гисборн. Очаг залегал на глубине 10 километров.
"На основе предварительных параметров землетрясения … опасные волны цунами возможны на побережьях в 300-х километрах от эпицентра землетрясения", — говорится в заявлении на официальном сайте Американского тихоокеанского центра по предупреждению о цунами (PTWC).
Агентство по управлению ЧС страны призвало всех, кто находится на побережье и почувствовал землетрясение, незамедлительно перебраться на возвышенную местность или как можно дальше от берега.