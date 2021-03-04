Возле Новой Зеландии произошло сильное землетрясение

Землетрясение было зафиксировано в 13.27 по времени UTC (16.27 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 238 километрах от города Гисборн. Очаг залегал на глубине 10 километров.

"На основе предварительных параметров землетрясения … опасные волны цунами возможны на побережьях в 300-х километрах от эпицентра землетрясения", — говорится в заявлении на официальном сайте Американского тихоокеанского центра по предупреждению о цунами (PTWC).

Агентство по управлению ЧС страны призвало всех, кто находится на побережье и почувствовал землетрясение, незамедлительно перебраться на возвышенную местность или как можно дальше от берега.