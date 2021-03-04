В московском СИЗО нашли мертвого арестанта

В московском СИЗО «Бутырка» покончил с собой обвиняемый в сексуальном насилии. Об этом сообщил ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Тело 45-летнего заключенного обнаружили в камере. Он был арестован в январе 2020 года Замоскворецким судом Москвы. Помимо обвинения в сексуальном насилии, ему вменялся разбой.

Мужчину судили с июля 2020 года, но в декабре процесс над ним был приостановлен в связи с обострением психического заболевания.