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Москва

В Москве ребенок проехал один этаж на поручне эскалатора и сорвался вниз 

РИА Новости 14 минут назад
Прокуратура Москвы начала проверку после падения четырехлетнего мальчика в торговом центре на юге города, сообщила журналистам руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.

"Проводится прокурорская проверка в связи с инцидентом с малолетним ребенком в торговом центре на юге Москвы. По предварительной информации, 3 марта четырехлетний мальчик без сопровождения взрослых подошел к эскалатору торгового центра на улице Кировоградской, зацепился за поручень с оборотной стороны эскалатора, поднялся на уровень второго этажа, после чего не удержался и упал", — сказала Нефедова.

По ее словам, мальчик с различными травмами был доставлен в медицинское учреждение.
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Нефедова отметила, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению организацией требований федерального законодательства о несовершеннолетних, безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.
По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Старший помощник руководителя московского главка СК РФ Юлия Иванова сообщила журналистам, что следователи также проводят проверку по факту произошедшего.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мать ребенка, уроженка Киргизии 1996 года рождения, объяснила, что малыш остался без присмотра по неосторожности. Мальчик сейчас находится в реанимации Морозовской детской городской больницы с открытой черепно-мозговой травмой, переломом свода черепа, ушибом мозга и закрытой травмой грудной клетки, добавил собеседник.
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Происшествия , Видео , Юлия Иванова , СКР
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