Подросток признался в убийстве семьи в Пермском крае 

Подросток, подозреваемый в убийстве семьи в Пермском крае , признался в содеянном. Мотивом преступления он назвал семейные конфликты.

Об этом сообщили в Следственном комитете.

«Он уже допрошен в качестве подозреваемого. В ходе допроса подросток дал признательные показания о совершённых убийствах членов своей семьи. Мотивом преступления он назвал семейные конфликты», — отметили там.

По данным следствия, вечером 1 марта в частном жилом доме в посёлке Октябрьский он убил топором свою мать, после чего также напал на отца и малолетнюю сестру.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту убийства трёх человек.