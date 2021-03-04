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Москва

Подросток признался в убийстве семьи в Пермском крае 

RT на русском 1 час назад
Подросток, подозреваемый в убийстве семьи в Пермском крае, признался в содеянном. Мотивом преступления он назвал семейные конфликты.
Об этом сообщили в Следственном комитете.

«Он уже допрошен в качестве подозреваемого. В ходе допроса подросток дал признательные показания о совершённых убийствах членов своей семьи. Мотивом преступления он назвал семейные конфликты», — отметили там.

По данным следствия, вечером 1 марта в частном жилом доме в посёлке Октябрьский он убил топором свою мать, после чего также напал на отца и малолетнюю сестру.
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Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту убийства трёх человек.
После этого был задержан подозреваемый — молодой человек 2004 года рождения, сын погибшей женщины.
RT на русском: последние новости
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